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Haberler Spor İbrahimovic iftar sofrasında

iftar sofrasında

’te iftar açan ’dan ve Muammer’e dünyaca ünlü yıldız da eşlik etti.

İbrahimovic iftar sofrasında
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Yeni tip korona virüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç'te bulunan Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholm'de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı. Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi. İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.

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