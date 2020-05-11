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’den çağrı var

143 oda, , sendika, vakıf, dernek, sanayici, iş insanı ve spor kulübü temsilcisinden oluşan kurul, futbolda ’nin adıyla anılmasını istedi. Bu konuda mektup yazıldı.

İzmir’den çağrı var
Giriş Tarihi: 11.5.2020

İzmir'de 143 oda, siyasi parti, sendika, vakıf, dernek, sanayici, iş insanı ve spor kulübü temsilcisinin oluşturduğu İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e Süper Lig'de yeni sezonun kentin yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından Adnan Süvari'nin adıyla anılması için çağrı yaptı. Kurul, 30 Nisan'da korona virüs salgını nedeniyle online olarak yapılan son toplantısında İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten'in önerisiyle Nihat Özdemir'e mektup yazdı.

ADNAN SÜVARİ DEVRİM YARATTI
Kurul, İZVAK'ın daha önce de gündeme taşıdığı gibi TFF yönetiminden Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 60'lı yıllarda Türk futbolunda Anadolu devrimini gerçekleştirip 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdığı Göztepe'yi Avrupa'da yarı finale taşıyan, A Milli Takım'ı 3 yıl çalıştıran Adnan Süvari'nin adının verilmesini talep etti. Önümüzdeki günlerde kurulun yanı sıra 6 profesyonel kulübün başkanlarının imzaladığı Adnan Süvari Sezonu'yla ilgili bildiri de federasyona teslim edilecek.

ŞÜKÜRER: SÜVARİ ONURLANDIRILMALI
İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer, futbolda Süper Lig'de yeni sezona Adnan Süvari'nin adının verilmesinin efsane teknik adama gecikmiş bir onurlandırma olacağını söyledi. Şükürer, "Süper Lig'de 2014-2015'ten beri her sezon hayatını kaybetmiş bir futbol adamının adıyla anılıyor. Yeni sezona Adnan Süvari'nin adının verilmesi için geniş tabanlı bir isteğimiz var. Bu herkesin olumlu baktığı bir İzmir projesi. Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın bile bu yönde isteği var. Bizim gençliğimizde Adnan Süvari çok önemli bir futbol adamıydı" dedi.

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