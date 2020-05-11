Kartal duracak

Beşiktaş'ta ABD'li oyuncu Tyler Boyd ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından çalışmaların da durabileceği öğrenildi. Tesislerini kapatan ve karantinaya alan siyah beyazlılar, hafta sonu yapılması planlanan kampı da iptal edecek. Bilindiği üzere siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanı da virüs vakası sebebiyle iptal edilmişti. Bu arada takımın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson'ın ise kronik astım hastası olması nedeniyle en yüksek riski taşıyan isim olduğu ve tam izolasyon altına alınması gerektiği öğrenildi.

CANER'İN YERİNE ANTUNES

Korona virüs şokuyla sarsılan Beşiktaş'ta bir yandan gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları da devam ediyor. Caner Erkin'in sözleşmesinin bitecek olması ve isminin Fenerbahçe ve G.Saray'la anılması sebebiyle sol bek arayışına giren siyahbeyazlılar Getafe'nin 33 yaşındaki başarılı oyuncusu Vitorino Antunes'i takibe aldı.

SAĞ BEK İÇİN ROTA MOUFİ

Bu arada Gökhan Gönül'ün yerine arayışta olan siyah-beyazlı ekip için Fas kaynaklı haber sitesinden flaş bir iddia geldi. Haberde Portekiz ekibi Porto'nun, Tondela'da forma giyen Faslı savunmacı Fahd Moufi'yi öncelik olarak belirlediği yazıldı.