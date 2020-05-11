Karşıyaka'da oyuncuların lige verilen arada kendilerine iyi bakması kurmayları mutlu etti. Sportif direktör Atilla Güneş, "Pandemi sırasında hiçbir oyuncumuz yan gelip yatmamış. Hepsi evlerinde bir çoğu da tesislerimizde kendilerine verilen programlara harfiyen uyarak çalışmış. Gösterdikleri profesyonellikten dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
ÇALIŞMALAR BUGÜN BAŞLIYOR
Takımın bugün yeniden hazırlıklara başlayacağını açıklayan Atilla Güneş, "İstanbul'da bulunan hocamız Soner Tolungüç, Diyarbakır'da olan Mustafa Aşan ve Marmaris'e giden Onur Kıntaş bugün İzmir'de olacak" diye konuştu.
KSK, Güneş’ten geçer not aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.