KSK, Güneş’ten geçer not aldı

Karşıyaka'da oyuncuların lige verilen arada kendilerine iyi bakması kurmayları mutlu etti. Sportif direktör Atilla Güneş, "Pandemi sırasında hiçbir oyuncumuz yan gelip yatmamış. Hepsi evlerinde bir çoğu da tesislerimizde kendilerine verilen programlara harfiyen uyarak çalışmış. Gösterdikleri profesyonellikten dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

ÇALIŞMALAR BUGÜN BAŞLIYOR

Takımın bugün yeniden hazırlıklara başlayacağını açıklayan Atilla Güneş, "İstanbul'da bulunan hocamız Soner Tolungüç, Diyarbakır'da olan Mustafa Aşan ve Marmaris'e giden Onur Kıntaş bugün İzmir'de olacak" diye konuştu.