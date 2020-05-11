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Haberler Spor Lucas Podolski’ye B.Juniors kancası

Lucas Podolski’ye B.Juniors kancası

Lucas Podolski’ye B.Juniors kancası
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımından renklerine bağladığı Lukas Podolski için Arjantin devi Boca Juniors'ın devreye girdiği ifade edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan menajer Rodrigo Codas, haziran ayında transfer için Podolski ile görüşeceğini vurguladı. Codas, "Podolski, Boca'ya giderse De Rossi'nin bıraktığı görüntüyü silmek isteyecek. Eminim bir anlaşmaya varabilirler" diye konuştu.

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