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Menemenspor hedefsiz olmaz

, son düdüğe kadar Play-Off’u kovalayacaklarını söyledi.

Menemenspor hedefsiz olmaz
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, 12 Haziran'da başlayacak ligler için hazırlıklarını tam kadro halinde sürdürüyor. Ligde 35 puanla 12. basamakta bulunan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını ve Play-Off'u kovalayacaklarını söyledi. Menemen'in hiçbir zaman hedefsiz olmayacağının altını çizen Laleci, "Bulunduğumuz her kulvarda her zaman iddialı olduk. Play-Off için henüz havlu atmış değiliz" diye konuştu.

GOLCÜ SAMED ALİ'YE GÜN DOĞDU
Önlerinde oynanacak 6 maç ve kazanabilecek 18 puanın olduğunu ifade eden Cenk Laleci şöyle devam etti: "Puan cetvelinde 6. sıradaki takım Karagümrük ile aramızda 8 puan fark var. Üç puanlı sistemde bu farklar kolay kapanabilir" dedi. Bu arada Menemenspor'da, devre arasında transfer edilip yedek kulübesine mahkum olan golcü Samed Ali Kaya'ya gün doğdu. Sarı-lacivertlilerde forvetler Hüseyin Çolak'ın kadro dışı bırakılıp, Ali Özgün'le de yolların ayrılmasının ardından elde sadece Samed Ali kaldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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