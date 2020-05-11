Menemenspor hedefsiz olmaz

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, 12 Haziran'da başlayacak ligler için hazırlıklarını tam kadro halinde sürdürüyor. Ligde 35 puanla 12. basamakta bulunan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını ve Play-Off'u kovalayacaklarını söyledi. Menemen'in hiçbir zaman hedefsiz olmayacağının altını çizen Laleci, "Bulunduğumuz her kulvarda her zaman iddialı olduk. Play-Off için henüz havlu atmış değiliz" diye konuştu.

GOLCÜ SAMED ALİ'YE GÜN DOĞDU

Önlerinde oynanacak 6 maç ve kazanabilecek 18 puanın olduğunu ifade eden Cenk Laleci şöyle devam etti: "Puan cetvelinde 6. sıradaki takım Karagümrük ile aramızda 8 puan fark var. Üç puanlı sistemde bu farklar kolay kapanabilir" dedi. Bu arada Menemenspor'da, devre arasında transfer edilip yedek kulübesine mahkum olan golcü Samed Ali Kaya'ya gün doğdu. Sarı-lacivertlilerde forvetler Hüseyin Çolak'ın kadro dışı bırakılıp, Ali Özgün'le de yolların ayrılmasının ardından elde sadece Samed Ali kaldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ