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Haberler Spor Menemensporlu futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

Menemensporlu futbolcuların testi negatif çıktı

'da yapılan testinin negatif çıktığı duyuruldu. Teknik direktör yaptığı açıklamada, "Oyuncularımız, bizler ve çalışanlarımız da her hafta teste tabi tutuluyor. Şu ana kadar kulübümüzde pozitif bir vakaya rastlamadık. Tedbirleri asla elden bırakmayacağız" dedi.

Menemensporlu futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

11.05.2020, 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,11:31

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkması camiaya derin bir nefes aldırdı.

Teknik direktör Cenk Laleci, salgına yönelik her türlü önlemleri aldıklarını söyledi.

Genç teknik adam, "Tesislerimizde personelimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak sürekli çalışıyor. Temizlik ve dezenfekte işlemi her zaman yapılıyor. Oyuncularımız, bizler ve çalışanlarımız da her hafta teste tabi tutuluyor. Şu ana kadar kulübümüzde pozitif bir vakaya rastlamadık. Tedbirleri asla elden bırakmayacağız. Öncelikli olan insan sağlığıdır. Umarım pandemi bitene kadar her şey yolunda gider. İdmanlarımızı da yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştiriyoruz" yorumunu yaptı.

DHA

Menemen harıl harıl

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