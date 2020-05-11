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Odyakmaz’dan şampiyonluk reçetesi

Odyakmaz’dan şampiyonluk reçetesi
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren ancak ikinci yarıda avantajını yitirerek 4. sıraya gerileyen Sivasspor'da Başkan Mecnun Odyakmaz, şampiyonluk reçetesini verdi. Odyakmaz, "Futbolcuların transfer meselelerine kafaları takılmazsa, kendilerini verirler, en iyi şekilde bırakayım arzusunda olurlarsa, bu 8 karşılaşmayı kazanmamamız için hiçbir sebep yok. 8 maçı da kazanmamız bizi şampiyon yapar. Fikstür avantajına inanıyorum" dedi.

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