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Haberler Spor Rodrigues bilmecesi

bilmecesi

Rodrigues bilmecesi
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues ile ilgili dün ortaya atılan flaş iddia dikkat çekti. F.Bahçe'nin Al İttihad'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı oyuncunun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemediği öne sürüldü. Oyuncunun yönetimine, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" şeklinde bir teklifte bulunduğuna yönelik iddialar dün sosyal medyada da çok konuşulurken yönetim akşam saatlerinde bu gelişmenin doğru olmadığına yönelik bir açıklama yaptı.

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