“Şampiyonluk uzak değil”

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri, Süper Lig'de şampiyonluğa uzak olmadıklarını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiğini aktaran başarılı ön libero, "Şampiyonluk kupasından uzak olmadığımızı düşünüyorum. Liglerin tekrardan başlayacağına inanıyorum. Ligler başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyip, şampiyon olmayı istiyoruz" dedi. Başarılı orta saha oyuncusu tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Öncelikle, bu sürede bir yakınını kaybeden herkese başsağlığı dilemek ve yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum. Bu virüsü birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.