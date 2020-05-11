Trabzonspor’un gözü Kalou’da

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kanat pozisyonu için arayışlarını Almanya'ya yönlendirdi. Bordo-mavililer, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Salomon Kalou'yu gündemine aldı. Fil Dişi Sahilli 34 yaşındaki futbolcuya menajeri kananıyla teklifini ileten Karadeniz ekibi, ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan deneyimli kanat oyuncusu ile pazarlık yapacak olan kurmaylar uygun bir ücretle transferi gerçekleştirmek istiyor. Kalou kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.