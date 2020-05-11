Voleybolda ligler tescil edildi!

Voleybolda corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Türkiye Voleybol Federasyonu, aldığı kararla Erkek ve Kadınlar Ligi'nde kalan maçların oynanmayacağını duyurdu.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar Liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz. Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik."
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