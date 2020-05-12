Achraf Fırtına’ya

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi. Bordo-mavili ekibin hücuma hattı için gündeme aldığı Archraf Bencharki için olumlu gelişmeler sağlandı. Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Karadeniz ekibi ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

OLYMPIAKOS DA DEVREDE

Yunanistan kaynaklı Fosonline'a göre Trabzonspor, Yunan ekibi Olympiakos'un da listesinde yer alan oyuncunun transferini bitirmeye çok yaklaşmış durumda. Mısır ekibi Zamalek'in oyuncuya gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı ve kulüplerin son birkaç saatte anlaşmaya vardıkları belirtildi. En değerli takım Trabzonspor sadece Süper Lig'de değil, oyuncuların piyasa değerlendirme sıralamasında da liderliği bırakmıyor. Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth 13 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı. Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdulkadir Ömür ise 12 milyon 500 bin Euro'luk değeri ile takip etti.