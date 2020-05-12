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Haberler Spor Akhisarspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı

'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı

1'inci Lig'de 19 Mart'ta durdurulan sezonun 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacağının açıklanmasıyla tekrar sahalara inen , koronavirüs testinden geçti.

Akhisarspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı

12.05.2020, 18:13

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sağlık çalışanları tarafından futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin uygulandığı belirtildi.






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