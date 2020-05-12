Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sağlık çalışanları tarafından futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin uygulandığı belirtildi.
TFF 1'inci Lig'de 19 Mart'ta durdurulan sezonun 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacağının açıklanmasıyla tekrar sahalara inen Akhisarspor, koronavirüs testinden geçti.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sağlık çalışanları tarafından futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin uygulandığı belirtildi.
Akhisarspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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