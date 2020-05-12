Akhisarspor’da sorun psikolojik

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Akhisarspor'da hazırlıklar sürerken, teknik direktör Yılmaz Vural, ligin başlama tarihi olan 12 Haziran'a kadar hazır olacaklarını ancak futbolcuların sıkıntı çektiğini söyledi. Bazı takımlarda yapılan testlerde sonuçların pozitif çıktığını belirten Yılmaz Vural, "12 Haziran'da başlayacak olan ligi tamamlayabileceğiz mi? Bu tedirginliği yaşıyoruz" diye konuştu.

BİLİMSEL ÇALIŞIYORUZ

Çalışmalara sil baştan yeniden başladıklarını, sorunun psikolojik olduğunu açıklayan teknik direktör Yılmaz Vural şöyle devam etti: "Oyuncularımız mental olarak henüz hazır değil. Futbolculara kuvvet, sürat ve dayanıklılık testleri yaptık. Futbolcuların eski kondisyonuna nasıl kavuşacağı konusunda birçok bilimsel makaleyi ele aldık, onların üzerinden gittik. Oyuncularımızı fiziksel olarak hazırlasak da psikolojik olarak hazırlamak daha da zor olacak."