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’da virüse geçit yok

Siyah-beyazlı yönetim, Gaziemir Tesisleri’nde sıkıyönetim ilan etti

Altay’da virüse geçit yok
Giriş Tarihi: 12.5.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan korona virüs testlerinin sonuçları geçen hafta negatif çıkarken, yönetim lige hazırlık sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tedbiri elden bırakmıyor. Salgının ilk gününden bu yana tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan sportif direktör Murat Uluç, "Tesislerimizde gerekli dezenfekte çalışmaları zaten yapılmıştı. Halen sürüyor" dedi.

TEDBİRLER ARTTIRILDI
Herhangi bir olumsuz sürecin yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını açıklayan Murat Uluç, "Futbolcularımız iki sahada 4'er kişilik gruplar halinde çalışıyor. Aynı anda sahada toplam 8 oyuncumuz yer alıyor. İdman programını bitiren oyuncularımız tesislerdeki soyunma odası ve yemekhaneyi kullanmadan tesislerimizden ayrılıyor. Sonrasındaki grup idman yapmak için tesislere geliyor" dedi.

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