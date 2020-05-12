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Haberler Spor Altaylı Cenk Özkacar için Süper Lig kulüpleri devreye girdi

Altaylı Cenk Özkacar için kulüpleri devreye girdi

1. Lig ekiplerinden Altay'da oynayan genç stoper Cenk Özkacar, büyük kulüpleri peşine düşürdü. 'un gündeminde olan 19 yaşındaki oyuncuyla , , Demir Grup Sivasspor, , ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi.

Altaylı Cenk Özkacar için Süper Lig kulüpleri devreye girdi

12.05.2020, 12:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020,12:14

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da altyapıdan yetişen genç stoper Cenk Özkacar'ı transfer etmek için Süper Lig'de mücadele eden 7 kulüp sıraya girdi. Devre arasında Trabzonspor'un gündemine gelen 19 yaşındaki savunmacıyla son dönemende Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 1. Lig'de 9 karşılaşmada görev alan Cenk'e yurtdışından da talipler olduğu belirtildi.

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Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki defans oyuncusu için Belçika, İtalya ve Fransa'dan bazı kulüplerin nabız yokladığı kaydedildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, geçen sezon kiralık olarak 3. Lig'de Karacabey Belediyespor formasını terletti. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bonservis ücreti konusunda bir açıklama yapılmazken, kulübün menfaatleri doğrultusunda Cenk'in sürekli forma giyebileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

DHA

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