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Haberler Spor Altınordu'nun 6 futbolcusu herkesten izole olarak lige hazırlandı

'nun 6 futbolcusu herkesten izole olarak lige hazırlandı

'da, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan Okan, Oğulcan, Yasin, Kahraman, Berkay, ve Muhammed tesisin içinde yer alan çim sahada antrenman yaparak lige hazır hale geldi. Teknik direktör durumdan memnun olduğunu belirterek, "Dış dünyadan izole oldular. Tüm imkanları vardı. Onlar en hazır durumda olan futbolcularımız" dedi.

Altınordu'nun 6 futbolcusu herkesten izole olarak lige hazırlandı

12.05.2020, 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020,14:01

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da 6 futbolcunun fiziksel açıdan lige hazır durumda olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan Okan, Oğulcan, Yasin, Kahraman, Berkay, ve Muhammed tesisin içinde yer alan çim sahada antrenman yaparak formda kaldı. Salgın sürecini en iyi geçirenlerin bu futbolcular olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Dış dünyadan izole oldular. Tüm imkanları vardı. Onlar en hazır durumda olan futbolcularımız" dedi.



Diğer oyuncuların evlerinde bireysel çalışmalar yapmak zorunda kaldığını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Bu süreçte tüm takımla iletişim halindeydik. Kovid-19 salgını konusunda alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra normal süreçte de uyguladığımız eğitimler devam etti. Evde kalanlar fiziksel durumlarını korumaya çalıştılar. Tüm takımın fiziksel çalışmalarını takip ettik. Bu süreçte taktiksel analizler yaptık. Takım antrenmanı konusunda eksiğimiz var. Bunu da 1-2 hafta içinde kapatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

DHA

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