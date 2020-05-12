Avrupa’da geri sayım

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin başlama tarihleri birer birer belli olmaya başladı. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alırken Avrupa'da diğer ligler de bu ay ve gelecek sezon oynanacak maçlarla başlayacak.

EN ERKENİ ALMANYA

Tüm ligler arasında Almanya en erken startı veren ülke olarak dikkat çekiyor. Almanya'da ligler bu hafta başlarken gelecek hafta ise Macaristan ligi kaldığı yerden devam edecek. Çekya Ligi 25 Mayıs'ta Polonya Ligi ise 19 Mayıs tarihinde oynanmaya başlayacak. İtalya'nın 6 Haziran'da, İngiltere ve İspanya Ligi'nin ise 12 Haziran'da başlaması bekleniyor.