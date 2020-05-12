Beşiktaş’ta hedef stoper

Beşiktaş'ta yeni sezona yönelik stoper arayışları tam gaz sürüyor. Siyahbeyazlıların, son olarak PSV formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Daniel Schwaab'ı gündemine aldığı öğrenildi. Sağ bek ve ön liberoda da görev yapan başarılı oyuncunun bonservis probleminin olmaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Bu arada Beşiktaş'ta geçirdiği 1,5 yılda başarılı bir performans sergileyen daha sonra da Lyon'un yolunu tutan Marcelo Guedes, siyah-beyazlı takıma geri dönüş sinyali verdi. Son 3 sezonu Lyon'da geçiren Brezilyalı başarılı oyuncu geri dönmesinin kendini mutlu edeceğini söyledi. Domagoj Vida için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak olan Beşiktaş'ın sol bek ve stoper mevkilerinde oynayabilen Fidan Aliti'yi de yakın takibe aldığı biliniyor.

TAMAMI DEĞİŞECEK

Kalmar'da oynayan futbolcu daha önce Skenderbeu takımında da forma giymişti. Siyah-beyazlıların gelecek sezon savunma hattını tamamen değiştirmesi beklenirken sözleşmeleri sona eren Gökhan ve Caner'in yerine de arayışta olduğu biliniyor.