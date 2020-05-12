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Haberler Spor Fatih Terim idmanda

idmanda

Fatih Terim idmanda
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Galatasaray'da 24 Mart'ta korona virüs testi pozitif çıkan, ardından gördüğü tedavi sonrası hastaneden taburcu edilen teknik direktör Fatih Terim, 2 aylık aranın ardından takımın başında antrenmana çıktı. Oyuncularıyla hasret gideren tecrübeli teknik adam keyifli olduğu ve salgın nedeniyle maske taktığı gözlendi. 66 yaşındaki İmparator, 65 yaş üstüne dışarı çıkmak yasak olduğu için özel izinle antrenmanda yer aldı. Oyuncuların antrenmanda sosyal mesafeyi korumaları dikkat çekti. İki ayrı seans, iki ayrı sahada toplamda 4 grup, 6'şarlı şekilde çalışmalarını yaptı. Galatasaray'da akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirildi.

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