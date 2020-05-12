Fenerbahçe kancası

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon forma şansı bulan 16 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir'e Süper Lig ekibi Fenerbahçe resmen talip oldu. Yeni sezon öncesi kadrosunu gençleştirmek için düğmeye basan İstanbul ekibi ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer ederken, bu kez de yüzünü İzmir temsilcisine çevirdi. Genç yaşına rağmen Ümit Milli Takım forması giyen savunma oyuncusu Ravil Tagir için Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun Altınordulu kurmaylar ile temasa geçtiği öğrenildi. Geçmişte Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı elinden kaçıran F.Bahçe'nin aynı hatayı yapmamak için görüşmeleri sıklaştırdığı açıklandı. İngiliz, Alman ve Belçika'dan da bir çok kulübün yakın takibe aldığı Ravil Tagir için Altınordu'nun en az 2 milyon Euro bonservis istediği gelen haberler arasında.

SATIŞINDAN PAY İSTİYOR

Ravil Tagir'in transferinin gerçekleşmesi halinde Altınordu'nun bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay talep etmesi bekleniyor. Ravil Tagir, bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe daha önce İzmir ekibinden kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı'yı transfer etmişi. Altınordu, Berke ve Barış'ın transferinden 4 milyon Euro bonservis bedeli kazanmıştı.



HÜSEYİN EROĞLU: GENÇLERE GÜVENİN

Altyapı yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüplerin kolaycılığa kaçıp transfer yapmak yerine genç futbolculara güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Çağlar ve Cengiz'den sonra çıtamızın çok yükseldiğini herkes gördü. Bu sezon Ravil Tagir'i 16, Burak İnce'yi 15 yaşında A takıma aldık. Ülkemizde çoğu kulüp gençleri oynatmıyor. Transfer yasağı yoksa gençlere şans verilmiyor. Benim için yaş önemli değil. Oyuncunun sahada istediğimi vermesi önemli" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ