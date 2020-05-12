Göz-Göz Ada’ya yöneldi

Süper Lig'de önümüzdeki sezon üst sıralara oynayacak olan Göztepe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Dış transferde Avrupa ve Türkiye'deki yıldızları göz hapsine alan Göz-Göz aradığı ön liberoyu İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin 25 yaşındaki başarılı ön liberosu Daniel Amartey'i gündemine aldı. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2022 yılına kadar süren Ganalı futbolcunun bonservis problemi nedeniyle kiralık olarak transferi gündeme geldi.

CAZİP TEKLİF YAPTI

Leicester'da forma şansı bulamayan ve sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Amartey'e cazip bir teklif sunan yönetim beklemeye geçti. Menajeri kanalıyla ulaşılan 25 yaşındaki genç futbolcudan alacağı yanıta göre kurmaylar, İngiliz ekibinin temsilcilerinden transfer için görüşme talep edecek.



GÖZTEPE'YE MÜJDE GELDİ

Göztepe yönetiminin sezon sonu yollarını ayırmayı planladığı orta saha oyuncuları Celso Borges ve Andre Poko'ya İspanya ve Franayırmayı sa'dan talipler çıktı. Kosta Rikalı Borges için İspanya La Liga 2'den Sporting Gijon'un, Poko için ise Guingamp ve Valenciennes takımlarının devrede olduğu iddia edildi. Göztepe yönetimi 1 yıl daha sözleşmeleri bulunan iki yıldıza gelen teklifleri değerlendiriyor.

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