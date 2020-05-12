Horoz’a geliyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, orta alana yapacağı takviye için rotasını Belçika'ya çevirdi. Ege temsilcisi Royal Antwerp ekibinde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Steven Defour'u transfer listesine ekledi. 32 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile görüşmelerin başladığı öğrenildi. Bu sezon 11 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu takımına 1 asist yaparak gol katkısı sağladı. Steven Defour'un güncel piyasa değerinin 2.4 milyon Euro olduğu belirtildi.

UYGUN İLE GÖRÜŞME

Steven Defour, orta saha oyunculuğu kariyeri boyunca KV Mechelen, KRC Genk, Standart Liege, Porto, Anderlecht ve Burnley'de de forma giydi. 52 kez Belçika Milli Takımı'nda oynayan Steven Defour'un da Türkiye'ye ve Denizlispor'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bu arada yeşil siyahlı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek teknik direktör Bülent Uygun ile görüşme kararı aldı. Yeşil-siyahlı yönetimin önümüzdeki hafta tecrübeli teknik adamla yeni sezonla ilgili olarak bir araya geleceği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP