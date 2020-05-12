Maracana Stadı hastane oldu

Güney Amerika'da yeni tip korona virüsten en çok etkilenen Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü. Brezilya basınında yer alan habere göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bulunan ve 2014 Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Maracana Stadyumu'nun dış bölgesine ağır KOVID-19 hastalarına ayrılmak üzere 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi.