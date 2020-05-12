Menemenspor’da Selmani yolcu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sezon başında Arnavut ekibi KF Laçi'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki kalecisi Gentian Selmani, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Alman file bekçisi Karius ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Selmani için İzmir temsilcisinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Süper Lig'in yanı sıra İtalya ve Hırvatistan'dan bazı takımlardan da teklif alan Selmani'nin transferinin önümüzdeki hafta netleşeceği bildirildi. Bu sezon 28 maçta forma giyen ve başarılı sezon geçiren Arnavut file bekçisi 6 karşılaşmada kalesini gol kapattı. Profesyonel kariyerinde 168 karşılaşmada görev yapan Gentian Selmani, kaleci olmasına rağmen 1 gol atmayı da başardı. 58 maçta ise rakip forvetlere geçit vermedi.

KARAR VERİLECEK

Ekol Göz Memenespor Profesyonel Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Selmani çok sevdiğimiz bir oyuncumuz. Hem kulübümüz hem de oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda yönetim kurulumuz transferinde en doğru kararı verecektir diye düşünüyorum" dedi. Sarı-lacivertlilerde yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkması camiaya derin bir nefes aldırdı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ