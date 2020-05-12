  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Porto iflasın eşiğinde

iflasın eşiğinde

Korona virüs salgını nedeniyle maddi darboğaz yaşayan Portekiz ekibi oyuncularını satılığa çıkardı.

Porto iflasın eşiğinde
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Porto, iflasın eşiğine geldi. Portekiz ekibi, ekonomik bunalımdan kurtulmak için de çareyi takımdaki bütün futbolcuları satış listesine koymakta buldu. Ekonomik darboğazda olan Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturamaması durumunda UEFA tarafından yaptırıma uğrayacağı da haberlerde yer aldı. Portekiz'de 28 kez şampiyonluk elde eden Porto, Avrupa'da da ikişer kez Şampiyonlar Ligi (Şampiyon Kulüpler Kupası), UEFA Kupası (Avrupa Ligi) ve Kulüpler Dünya Kupası kazanmayı başardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Porto iflasın eşiğinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA