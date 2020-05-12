Porto iflasın eşiğinde

Tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Porto, iflasın eşiğine geldi. Portekiz ekibi, ekonomik bunalımdan kurtulmak için de çareyi takımdaki bütün futbolcuları satış listesine koymakta buldu. Ekonomik darboğazda olan Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturamaması durumunda UEFA tarafından yaptırıma uğrayacağı da haberlerde yer aldı. Portekiz'de 28 kez şampiyonluk elde eden Porto, Avrupa'da da ikişer kez Şampiyonlar Ligi (Şampiyon Kulüpler Kupası), UEFA Kupası (Avrupa Ligi) ve Kulüpler Dünya Kupası kazanmayı başardı.