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Haberler Spor Premier Lig için onay verildi

için onay verildi

Premier Lig için onay verildi
Giriş Tarihi: 12.5.2020

İngiliz hükümetinin Premier Lig'in 12 Haziran'da başlaması için onay verdiği ifade edildi. Korona virüs salgını nedeniyle spor karşılaşmalara verilen aranın ardından şimdi de konu ne zaman ve nasıl başlayacağı. İngiliz hükümeti, yarın gelecek ay profesyonel sporlara dönüşle ilgili olarak planını açıklayacak. Konuyla ilgili olarak İngiltere Premier Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı ifade edildi. Konuyla ilgili İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hükümetinin liglerin 12 Haziran'da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi. Tedbir kapsamında karşılaşmalarda taraftarlar da olmayacak.

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