Sağ beke Tete

Mauricio Isla defterini kapatan Fenerbahçe, sağ bek arayışlarına hız verdi. Beşiktaş'tan eski oyuncusu Gökhan Gönül ile de anılan sarı-lacivertlilerin Fransız ekibi Lyon ile bir senelik daha sözleşmesi bulunan Kenny Tete için nabız yoklayacağı konuşuluyor. 24 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesinin gelecek sezonun Haziran ayında bitecek olması nedeniyle uygun bir transfer bedeli işi bitirmeye çalışan Kanarya, futbolcunun menajeri ile de temaslara geçecek.

18 MAÇTA 1 ASİST

Kenny Tete bu sezon forma giydiği 18 lig mücadelesinde görev alırken 1 maçta asist yaptı. Kanarya'nın Tete transferinin olmama ihtimaline karşılık Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki başarılı futbolcu Nazım Sangare konusundaki da ısrarı devam ediyor. A Milli Takım kadrosuna da çağrılan 25 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 18 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler, sağ bek transferini çözer çözmez sol beke takviye için de harekete geçmeyi hedefliyor.