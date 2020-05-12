TFL Altekma’da büyük sevinç

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde federasyonun ligleri aynen tescil etme kararının ardından Efeler Ligi'ne yükselen İzmir ekibi TFL Altekma'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Altekma, 1. Lig Yarı Final Play- Off'larında lider Halilbeyli'nin ardından 2. sırada yer alarak Final Grubu'na kalmıştı. Federasyonun kararıyla Efeler Ligi'ne yükselen Altekma'nın antrenörü Levent Matmeriçli, "19-20 yaş ortalamasıyla tamamen gençlerden kurulu bir kadro ile amatör ruhla, profesyonelce çalışarak bu başarıyı elde ettik. Efeler Ligi'nde orta sıraları hedefleyip kalıcı olacağız" diye konuştu.