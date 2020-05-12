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Haberler Spor TFL Altekma’da büyük sevinç

TFL ’da büyük sevinç

TFL Altekma’da büyük sevinç
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde federasyonun ligleri aynen tescil etme kararının ardından Efeler Ligi'ne yükselen İzmir ekibi TFL Altekma'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Altekma, 1. Lig Yarı Final Play- Off'larında lider Halilbeyli'nin ardından 2. sırada yer alarak Final Grubu'na kalmıştı. Federasyonun kararıyla Efeler Ligi'ne yükselen Altekma'nın antrenörü Levent Matmeriçli, "19-20 yaş ortalamasıyla tamamen gençlerden kurulu bir kadro ile amatör ruhla, profesyonelce çalışarak bu başarıyı elde ettik. Efeler Ligi'nde orta sıraları hedefleyip kalıcı olacağız" diye konuştu.

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