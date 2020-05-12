  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Trabzon hücumu biliyor

Trabzon hücumu biliyor

Trabzon hücumu biliyor
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Lider Trabzonspor, hücum kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadrosunda Abdülkadir Ömür, Sosa, Sörloth, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Guilherme, Bilal Başaçıkoğlu ve Calep Ekuban ofansif oyunculara sahip bordo mavili ekip 26 maçta 59 gol attı. Süper Lig'in gol kralı olan Sörloth, tüm kulvarlarda 25 gol atıp, 7 de asist yaptı. Nwakaeme 13 gol, 11 asist, Sosa 8 gol, 10 asist, Ekuban 8 gol, 6 asist, Brezilyalı Guilherme 2 gol 1, Abdülkadir Ömür 1 gol, 2 asist, Yusuf Sarı da 3 gol, 5 asistle takımının hücum gücüne katkı verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon hücumu biliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA