Trabzon hücumu biliyor

Lider Trabzonspor, hücum kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadrosunda Abdülkadir Ömür, Sosa, Sörloth, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Guilherme, Bilal Başaçıkoğlu ve Calep Ekuban ofansif oyunculara sahip bordo mavili ekip 26 maçta 59 gol attı. Süper Lig'in gol kralı olan Sörloth, tüm kulvarlarda 25 gol atıp, 7 de asist yaptı. Nwakaeme 13 gol, 11 asist, Sosa 8 gol, 10 asist, Ekuban 8 gol, 6 asist, Brezilyalı Guilherme 2 gol 1, Abdülkadir Ömür 1 gol, 2 asist, Yusuf Sarı da 3 gol, 5 asistle takımının hücum gücüne katkı verdi.