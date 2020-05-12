Yıldızlar yolcu

F.Bahçe sezon sonunda listesindeki birçok isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Yabancılardan Mauricio İsla, Simon Falette, Miha Zajc'ın kadroda düşünülmediği öğrenilirken yerli isimlerden Mevlüt Erdinç, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ın da ayrılması sürpriz sayılmayacak. Kanarya'da bu ayrılıkların yaşanması halinde orta sahaya takviye çalışmaları da ağırlık kazanacak.