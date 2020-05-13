  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Alkışlar Emre’ye

Alkışlar Emre’ye

Yıldız oyuncu Maçka ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Alkışlar Emre’ye
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu Ramazan ayında memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL'lik yardım paketleri göndererek toplamda 80 bin TL'lik yardımda bulundu. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe'de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkışlar Emre’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA