Altınordu sol bek İyican’ın peşinde

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, Türkiye'deki genç ve yetenekli oyuncuları radarına aldı. Kırmızı- lacivertlilerin, Osmanlıspor'un kadrosunda bulunan 20 yaşındaki sol bek Ali Eren İyican'ı kadrosuna katmak için nabız yoklayacağı öğrenildi. Başkent ekibinde bu sezon banko forma giyen sol ayaklı oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Osmanlıspor altyapısında yetişen Ali Eren, profesyonel olarak 37 maça çıktı. Bu sezon TFF 1. Lig'de görev yaptığı 26 mücadelede 5 asist yaptı. Genç oyuncu, alt yapı kategorilerinde sahaya çıktığı 158 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Sol bek olan oyuncu stoper ve orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

6 OYUNCU HAZIR KITA

Bu arada Altınordu'da 6 futbolcunun fiziksel açıdan lige hazır durumda olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada Kuşadası'ndaki tesislerde kalan Okan, Oğulcan, Yasin, Kahraman, Berkay ve Muhammed tesisin içinde yer alan çim sahada antrenman yaparak formda kaldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Dış dünyadan izole oldular, iyi çalıştılar" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ