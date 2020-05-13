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Aslan’ın gözü Oliviera’da

Aslan’ın gözü Oliviera’da
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Galatasaray orta sahaya takviye için harekete geçiyor. Donk, Lemina ve Seri'nin sözleşmesinin bitmesi Selçuk İnan'ın da teknik ekibe geçeceği iddiaları sonrası ön libero arayışı da hız kazandı. G.Saray da iflasın eşiğinde olan Portekiz kulübünün merkez orta saha oyuncusu olan aynı zamanda da ön liberoda da görev yapan Sergio Oliveira için düğmeye bastı. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

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