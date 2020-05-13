“At yarışları başlasın” talebi

Atçılık camiası, dünyayı saran yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen at yarışlarının 15 Mayıs tarihinden itibaren başlatılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Konuyla ilgili Türkiye Jokey Federasyonu Başkanı Serdal Adalı ve diğer dernek başkanlarının imzasını taşıyan bir bildiri yayımlandı. Bu bildiride, "Aldığımız tüm önlemlere ilaveten, hipodromlarımızın dış dünya ile irtibatını keserek, zorunlu karantina uygulaması ile birlikte, antrenör, jokey, seyis ve asgari bir teknik kadro ile yarışların 15 Mayıs tarihinden itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız" şeklinde ifadeler kullanıldı.