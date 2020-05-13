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Ayakkabı kutusundan 500 yıllık İncil çıktı

Ayakkabı kutusundan 500 yıllık İncil çıktı
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Edirne'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir aracın bagajında bulunan ayakkabı kutusunun içerisinde yaklaşık 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 adet el yazması İncil ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uzunköprü Malkoç Köyünde icra edilen operasyonda şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında ayakkabı kutusu içerisinde yaklaşık 500 yıllık olduğu değerlendirilen ve el yazması (2) adet İncil ele geçirilerek, el konuldu. Olaya karışan 3 şüpheli şahıs, tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen İnciller incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

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