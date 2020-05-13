Bal-Kes karıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da ortalık karıştı. Ligin 12 Haziran'da yeniden başlayacak olmasının ardından hazırlıklarına dün başlaması gereken Ege ekibinde futbolcular isyan bayrağı açtı. Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne göre oyunculara idman öncesi test yapılması gerekirken, kırmızı-beyazlı yönetim şok bir adım attı. Yöneticilerin "Size herhangi bir semptom olmadan test yapamayız" demesi üzerine oyuncular tesisleri terk etti. Türkiye'nin 20 ilinde bulunan futbolcular pazartesi günü Balıkesir'e gelerek ligin kalan maçları için hazırlıklara başlayacaktı.

TESİSLERDE TARTIŞMA YAŞANDI

Sosyal mesafeyi gözeterek toplanan futbolcular yöneticilere, "Büyük kulüpler test yapıp idmanlara çıktı, biz neden teste giremiyoruz?" diye sordu. Yöneticiler ise, "Siz kamptan çıkmayacaksınız. Siz izole şekilde antrenmanlarınızı yapın, semptom görülmeden kimseye test yapılmayacağı bize söylendi. İlerleyen günlerde toplu test olabilir" diye cevap verdi. Futbolcular da, "Biz tesisten çıkmayacağız ama kulüp personeli girip çıkıyor. Tesise kurye geliyor, sağlığımızı ne kadar koruyacağız?" diyerek tepki gösterdi.



BALIKESİR'DE VİRÜS RİSKİ SÜRÜYOR

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi İçişleri Bakanlığı'nın da aldığı karar neticesinde Balıkesir'de, seyahat ve sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yani şehir, yüksek riskli bölgeler arasında. Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün 2. evre kriterlerine göre evlerinden çıkıp tesislerde çalışmaya başlayan futbolculara test yapılması gerektiği de belirtiliyor. Ayrıca tesislerdeki hijyenik şartların iyi olmadığı da ifade edildi. TFF'nin yayınladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde, testler dahil tüm korona virüs önlemlerinin alınıp denetlenmesinden ve TFF ile iletişim kurulmasından idari direktör sorumlu tutuluyor.