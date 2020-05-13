Denizli’den Rybus’a kanca

Denizlispor, savunma hamlesi için Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'nın Polonyalı sol beki Macief Rybus'a kanca attı. 30 yaşındaki sol bek 2017'de transfer olduğu Lokomotiv Moskova'da 3 yıldır forma giyiyor. Bu süreçte Rus ekibi ile bir kez Premier Lig şampiyonluğu kazanan bir kez de Rusya Kupası'nı kaldıran Rybus, ülkesinde Szamatuly ve Legia Varşova'da forma giydikten sonra Rusya'da Grozny, Fransa'da da Olympic Lyon ekiplerinde de görev yaptı. Bu arada yönetim, sözleşmeleri bitecek Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan ve Zeki Yavru ile görüşecek ve anlaşma zemini arayacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yabancı oyuncular Ogenyi Onazi, İsmail Aissati ve Kibong Mbamba gibi yıldız isimlerle de görüşecek olan Yukatel Denizlisporlu kurmaylar gelecek sezon da bu oyuncularla yola devam etmek için el sıkışmaya çalışacak.

SEBAHATTİN ALP