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Dezenfektan stokçuları polisten kaçamadı

Dezenfektan stokçuları polisten kaçamadı
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Denizli'de izinsiz tıbbi malzeme ve dezenfektan üreterek stoklayan firmalara operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 7 bin 464 adet şişelenmiş vaziyette kolonya, 3 Adet bin litrelik plastik tanklar içerisinde kolonya, 1 Adet 250 litrelik tank içerisinde kolonya, 115 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde alkol bazlı yüzey temizleyici dezenfektan, 1 Adet 700 litrelik plastik tank içerisinde dezenfektan sıvı madde ele geçirildi.

SEBAHATTİN ALP

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