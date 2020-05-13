Dezenfektan stokçuları polisten kaçamadı

Denizli'de izinsiz tıbbi malzeme ve dezenfektan üreterek stoklayan firmalara operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 7 bin 464 adet şişelenmiş vaziyette kolonya, 3 Adet bin litrelik plastik tanklar içerisinde kolonya, 1 Adet 250 litrelik tank içerisinde kolonya, 115 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde alkol bazlı yüzey temizleyici dezenfektan, 1 Adet 700 litrelik plastik tank içerisinde dezenfektan sıvı madde ele geçirildi.

SEBAHATTİN ALP