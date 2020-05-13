Göztepe’de yeni dönem

Kemerleri sıkacak olan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sona eren 15 oyuncu da dahil olmak üzere tüm kadro için 'feda' dönemini başlatıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşme şartlarına göre futbolculara yıllık ücretlerinde yüzde 50 ila yüzde 25 arasında indirim yapmalarını istedi.

YILDIZLARIN DURUMU BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı ekipte as kadroda yer alan ve yönetimin anlaşma planladığı kaleci Beto, Castro, Berkan, Titi, Wallace Reis, Napoleoni ve kiralıklar Soner ve Serdar'ın sözleşmeleri bitiyor. Göztepe bu oyuncuların yanı sıra yıldız isimlere de indirim talebinde bulunurken yeni şartları kabul etmeyen isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Göztepe'nin yıldız isimleri Halil, Alpaslan, Titi, Serdar ve Berkan Süper Lig'de zirveye oyna-yan F.Bahçe, G.Saray, Trabzon ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.

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