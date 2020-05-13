Hentbolda da tescil kararı

Basketbol ve voleybol sezonlarının sona erdirilmesinin ardından dün Türkiye Hentbol Federasyonu da bir toplantı gerçekleştirdi ve yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ara verilen tüm ligleri mevcut haliyle tescil etti. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



ŞAMPİYON İLAN EDİLMEDİ

"Tüm hentbol ligleri normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir. Hiçbir ligimizde ve Türkiye Kupası'nda şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme uygulanmayacaktır. Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları liglerin sıralamasına göre yönetim kurulumuz tarafından belirlenecektir."