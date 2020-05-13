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Serie A belirsiz

Gençlik ve , “Liglerin başlama tarihi virüsün bulaşma eğrisine bağlı” diye konuştu.

İtalya Serie A belirsiz
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Korona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da Serie A'nın başlama tarihi halen belirsiz. İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, liglerin ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki Kovid- 19 bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı. Bakan Spadafora, "Eğer Futbol Federasyonu (FIGC), Bilim Kurulunun (tıbbi güvenlik koşullarıyla ilgili) tüm yönlendirmelerini protokolüne dahil ederse takımlar, antrenmanlarına toplu halde 18 Mayıs'tan itibaren devam edebilecek. Bir sporcuda ya da teknik ekipten birinde Kovid-19 çıkması durumunda bütün takım 14 günlük karantinaya tabi tutulacak" diye konuştu.

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