İzmirlilerden destek geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun liglerin şampiyonsuz sonlanması, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da liglerin şampiyonsuz olarak tescil edilmesi kararına İzmir'den destek çıktı. Erkekler ING Basketbol Ligi'nde 2. sırada bulunan Pınar Karşıyaka cephesinde Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bu kararı destekliyor ve saygı duyuyoruz" dedi.

SALGIN BİR AN ÖNCE SON BULSUN

Büyükkarcı, "Pınar Karşıyaka hem lig, hem de Avrupa Kupası'nda sezon başından beri muhteşem bir performans sergiledi" derken emeği geçen herkese teşekkür etti. Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag ise, "Voleybol faaliyetlerimize devam etmeyerek tüm sporcular, çalışanlar ve aileleri olarak bu salgına son verme çabalarının bir parçası olacağımız için mutluyum" açıklamasını yaptı.