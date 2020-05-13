Kartal’a süper golcü

Hücum hattı için arayışta olan Beşiktaş için her yeni gün flaş iddialar ortaya atılıyor. Siyah-beyazlıların, Yunan kulübü Olympiakos ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Faslı yıldız Youssef El Arabi için nabız yoklayacağı öne sürüldü. Kara Kartal, kulübüyle sözleşmesi bulunan oyuncu için Yunanistan ekibinin kapısını çalacak. El Arabi bu sezon müthiş bir performans sergileyerek Avrupa'da 5, ligde 17 gol attı. Al Duhail takımından Yunan ekibine transfer olan oyuncu Fas Milli Takımı'nda forma giydiği 25 randevuda da 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş'ın El Arabi dışında Porto forması giyen eski yıldızı Vincent Aboubakar için görüşmelerinin sürdüğü bilinirken iki oyuncudan birinin gelecek sezon siyahbeyazlı formayı giymesi bekleniyor.

BONSERVİSİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Yönetim, mali yönden çok zor günler geçiren Porto'nun bu sezon şans vermediği Aboubakar için düşük bir bonservis bedeli istemesi durumunda harekete geçecek. Kartal, Aboubakar'dan da maaşında indirim isteyecek.