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Haberler Spor Manisa Futbol güç depoluyor

Futbol güç depoluyor

Manisa Futbol güç depoluyor
Giriş Tarihi: 13.5.2020

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Manisa Futbol Kulübü, 12 Haziran'da liglerin yeniden başlayacak olmasının ardından çalışmalarını tesislerinde sürdürüyor. Oyuncuların pandemiden dolayı bir müddet evlerinde sürdürdükleri çalışmalardan sonra takım halinde antrenmanlar yeniden başladı.

MAÇLARA HAZIR HALE GELECEĞİZ
Teknik direktör Cihat Arslan, aldıkları önlemlerin ardından çalışmaların istenilen seviyede gittiğini belirterek, "Bütün futbolcularımız evlerinde boş durmamış. Hazır bir şekilde idmanlara çıkıyorlar. Lig başlayıncaya kadar da daha hazır hale geleceğiz" dedi.

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