Menemenspor’da gözler Murat’ta

TFF 1. Lig'de kalan 6 maç öncesinde forvetler Hüseyin Çolak ve Ali Özgün ile yollarını ayıran Ekol Göz Menemenspor'da gözler Murat Elkatmış'a çevrildi. 19 yaşındaki golcünün kalan maçlarda İzmir ekibinin en önemli gol umudu olarak sahada olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon U19 Akademi Ligi'nde sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşayan Murat Elkatmış, o sezon oynadığı 32 maçta attığı 43 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GENÇ OYUNCUMUZA GÜVENİYORUZ

Genç futbolcu, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırırken 1 asist yaptı. Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir'in transfer listesinde olan Murat Elkatmış'tan çok umutlu olduklarını belirten futbol şube başkanı Recep Ersoy, "Murat kulübümüzün altyapısından yetişip Türk futboluna uzun yıllar başarıyla hizmet etmesini beklediğimiz çok yetenekli bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ