Trabzon’dan yeni hamle

Trabzonspor'da sol kanata takviye için girişimler sürerken Rus ekibi S.Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız isim Lorenzo Melgarejo için harekete geçildi.

İKİ İSİM DAHA

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen ve 1 gol atan oyuncu son 5 sezondur Rus temsilcisinin formasını giyiyordu. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde ismi F.Bahçe ile de anılan oyuncunun imzaya yakın olduğu konuşuluyor. Bordo-mavililer, sol kanat transferi için Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borja Valle ve Zamalek forması giyen Achraf Bencharki ile de anılmıştı. Karadeniz ekibinin Melgarejo ile anlaşma sağlanamaması halinde bu iki isimden birini kadroya katacağı öne sürüldü.