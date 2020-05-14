2. Lig ve 3. Lig temmuz ayında

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Sağlık kurulunun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak bir değerlendirme yapılırken

BAL 18 TEMMUZ'DA

TFF Yönetim Kurulu, Covid- 19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihini de karar verdi. Şimdilik Süper Lig müsabakalarının daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020'da oynanması kararlaştırılırken TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran'da başlatılacak. Ancak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları için başlama tarihi uzayacak. TFF,2. Lig ve 3. Lig ile birlikte Bölgesel Amatör Küme maçlarını 18 Temmuz'da başlatmayı planlıyor.