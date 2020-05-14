Altay golcü Leandrinho ile yol ayrımında

TFF 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay'da yönetim ile golcü Leandrinho arasında ipler tamamen koptu. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Ümraniyespor'dan transfer ettiği ancak bu sezon geride kalan maçlarda bekleneni veremeyen Brezilyalı golcü ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi.



BEKLENENİ VEREMEDİ

12 Haziran'da liglerin kaldığı yerden devam edecek olması üzerine çalışmalarını tesislerinde sürdüren Altay'da Brezilyalı Leandrinho'nun çalışmalara katılmadığı da öğrenildi. Beklentileri karşılamayan hücum oyuncusunun, gelecek sezon için yapılan planlarda olmadığı ifade edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Leandrinho ile yolların ayrılması bekleniyor. Son 4 hafta kadroya alınmayan sambacı, 21 maçta şans buldu. Sahada kaldığı 921 dakikada yalnız 1 gol ve 1 asist yaptı. Brezilyalı oyuncu, Denizli, Karabük, Sivas ve Ümraniye'de forma giydi. 1. Lig'de görev yaptığı 111 maçta 34 kez rakip fileleri havalandırdı ve 13 asist yaptı. Süper Lig'de ise oynadığı 17 karşılaşmada da 3 gol atma başarısını gösterdi. Kariyerinde 273 mücadelede 74 kez rakip fileleri havalandırırken 25 golün pasını verdi.



ÖZGÜR SÜPER LİG'İ ÇOK İSTİYOR

Altay'da kaptan Özgür Özkaya, emeklerinin karşılığını Süper Lig ödülü ile şılığını almak istediklerini söyledi. Korona virüs salgını öncesi iyi bir hava yakaladıklarını belirten Özgür, "Kalan 6 maçta en iyi sonuçları alıp Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e yükseltmek istiyoruz. Sağlıklı bir şekilde idman yapmamız için uygun bir ortam hazırlandı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu her zaman yanımızda. Lig yarışına iyi şekilde hazırla-hazırlanıyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ